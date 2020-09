La pizza est l'un des plats les plus consommés au monde. En Italie, c'est sacré, mais au-délà de ses frontières aussi. Le classement italien 50 Top Pizza vient de consacrer les 50 meilleures adresses, hors Italie, pour déguster cette recette originaire de Naples, et inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2017. Bonne nouvelle, trois adresses en Belgique figure à ce top 50.

50 Top Pizza, équivalent pour les pizzerias du prestigieux World's 50 Best Restaurants, vient d'établir sont classement des 50 meilleurs adresses pour savourer une pizza, en dehors des frontières italiennes.

Si la premièrese trouve à Londres, la seconde à Vienne et la troisième à Paris, tout n'est pas perdu pour les Belges, dont une adresse figure au top 5, et en tout trois adresses trouvent leur place au top 50.

À la cinquième place donc, La Pizza è Bella, pizzeria napolitaine 100% traditionnelle située à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Au menu, produits frais provant des producteurs locaux de Campanie et du 100 % fait maison, pour reproduire les saveurs de la ville du sud de l'Italie. Des pizzas bien levées, cuites au four à bois. l'influence napolitaine ce sent évidemment dans les pizzas classiques, mais aussi dans les compositions plus originales et gourmandes. La qualité du service permet aussi à cette adresse bruxelloise de tirer son épingle du jeu : "attentif, professionnel mais aussi joyeux et informel". Enfin puisqu'on est en Belgique, notons une bonne sélection de bières, y compris des bières artisanales italiennes.

La Pizzaè Bella a aussi décroché le Latteria Sorrentina Award lors de cette compétition.

La Piola Pizza à Saint Josse (Bruxelles), accède à la 30e place du classement. Outre le décor agréable, le jury a apprécié la qualité de la pizza, excellente: "bien levée avec une croûte pas trop prononcée, légère et moelleuse". Ici aussi le "service est attentif, très professionnel et convivial".

La Piola Pizza remporte aussi le Best Takeaway Service 2020 D'AMICO Award.

Enfin, à la 42e place, on trouve De Superette à Gand, restaurant de Kobe Desramaults, récemment nommé Conservateur culianire pour la ville d'Ostende. Dans cette déco nordique, la pizza est légère et bien levée, et la taille du produit fini est plus petite que la norme habituelle. Les pizzas sont cuites dans un four à bois et les garnitures sont faites avec des ingrédients de première qualité. Les prix sont un peu plus élevés que d'habitude, mais selon le jury, "cela vaut la peine vu la qualité des ingrédients et l'attention portée à la préparation." Le service très informel. De Superette devant fermer ses portes d'ici la fin 2020, ne tardez pas si vous voulez goûter à celles qui sont donc parmi les meilleures pizzas du pays.

