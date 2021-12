Pour les petits creux, dans la boîte du quatre-heures, sur la table du dimanche, à l'apéro, ou pour les festins décoratifs de Noël, on a toujours besoin d'un petit biscuit finalement. Basiques ou sophistiqués, les préparer comme un chef, acquérir un véritable savoir-faire en la matière, voilà l'objectif de ce livre compilant près de 200 recettes des deux chefs pâtissiers de renom, Christophe Felder et Camille Lesecq.

Christophe Felder et Camille Lesecq, respectivement ex-chef pâtissier du Crillon et ex-chef pâtissier du Meurice, - deux palaces parisiens - en connaissent un rayon sur la pâtisserie de luxe. Ils s'associent pour la quatrième fois (Bûches, Galettes et Entremets) et nous font entrer dans leur petite biscuiterie(éditions La Martinière), dont ils partagent 200 recettes qui auront vite fait de devenir des incontournables de votre propre cuisine.

Cakes, flans, crèmes, gaufres, cookies, gâteaux décorés avec des pas à pas, recettes vegan, les chefs apprennent aussi aux lecteurs à mettre le pied à l'étrier et préparer les recettes de base de la pâtisserie, à savoir les génoises, les crèmes, les confitures, compotes, pâtes de noisettes et autres fourrages, qui composent leurs recettes. Grâce à leur talent, leur savoir-faire et, ingrédient essentiel dans cet exercice, leur goût de la transmission, ils conduisent le lecteur sur le chemin d'un apprentissage efficace et bigrement savoureux. Un livre indispensable.

Recette des Vites Faits Les Vites Faits de Ma petite biscuiterie, éditions de la Martinière © Laurent Rouvrais Recette des Petits Bonhommes Recette des Bonhommes de Felder, extraite de Ma petite biscuiterie © Laurent Rouvrais

Ma petite biscuiterie, de CHRISTOPHE FELDER , CAMILLE LESECQ, photos de Laurent Rouvrais, Editions La Martinière © DR

