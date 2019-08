Pas besoin d'un billet d'avion pour se dépayser les papilles. Voici cinq enseignes qui vous emmènent sous d'autres latitudes. Pour le meilleur.

Ancho

Le concept de cette adresse qui cartonne ? Une cuisine de rue mexicaine revisitée à la sauce nord-américaine. C'est dire si l'on peut parler de " world food "... quand on sait qu'à la base, la street food venue du Mexique est déjà enrichie d'apports espagnols, portugais et caribéens. Preuve de son succès, Ancho vient d'ouvrir un troisième restaurant dans le quartier Saint-Boniface, à Ixelles. On aime la terrasse à l'arrière qui a des allures de place de village. Le plan est excellent pour savourer les beaux jours. On commande quoi ? Sans hésiter des nachos à partager en entrée, que l'on fait suivre de trois tacos chargés de guacamole jusqu'à la garde.

...