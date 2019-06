Pour s'exprimer, le terroir emprunte parfois des chemins insoupçonnés. La preuve avec Valentin Norberg, jeune artisan du cocktail qui secoue les préjugés et jongle avec les produits locaux. Botanical by Alfonse, le bar qu'il a ouvert en plein coeur de Namur, est l'adresse du moment en matière de mixologie wallonne.

Le samedi n'est pas un jour comme les autres pour Valentin Norberg, 26 ans. Peu importe la météo, on est certain de le trouver du côté de la rue de l'Ange, en plein coeur du marché de Namur. C'est là, en compagnie de Charlie Guilliams (30 ans), son inséparable moitié, qu'il fait ses emplettes, un vrai rituel. Il ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Peu importe, d'ailleurs, qu'il se soit couché tard la veille ou que la semaine ait été contrariante, Valentin retrouve l'excitation d'un petit garçon lâché dans un magasin de jouets. Il déborde d'enthousiasme devant l'étal de Thimi-Fruits, son maraîcher attitré. " Thimi et moi, on a une incroyable complicité. Je vois bien qu'il a plaisir à me dénicher des pépites car il sait que je vais les sublimer à la faveur de ma carte 'retour du marché'. Une fois par semaine, j'invente des recettes directement inspirées par ce que je ramène dans mon cabas. "

...