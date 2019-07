A Bruxelles, Brut occupe un créneau inédit, quelque part entre l'adresse de quartier, la cuisine d'auteur et l'approche "chef à domicile". Si brutalité il y a, elle se cache dans un gant de velours.

Joli comptoir à l'entrée faisant le plein de promesses gustatives et de produits locaux, table haute, banquette en bois, luminaires bien balancés, carrelage ancien, aplats chromatiques d'une grande justesse (un beau vert anglais qui apaise): Brut séduit au premier regard. D'emblée, l'amateur décèle une adresse personnelle nourrie à l'esprit de tribu. C'est bien de cela qu'il s'agit: une aventure familiale. Derrière celle-ci, on trouve un couple, Alice (27 ans) et Benoît Stas (31 ans). Le duo a roulé sa bosse aux quatre coins du monde. Pendant une année ...