Les chefs doublement étoilés Lionel Rigolet (Comme Chez Soi**) et Nick Bril (The Jane**) s'associent jusqu'au début de l'été dans le cadre de "Table 58", une expérience gastronomique à vivre sur le toit du Palais 5, à Brussels Expo.

"Pour ce restaurant éphémère, installé dans un cube en verre offrant une vue panoramique, le binôme a imaginé deux menus en cinq services qui met en avant "ce que la Belgique fait de meilleur et de plus beau", l'un disponible entre mars et avril, l'autre entre mai et juin.

Nick Bril © Pieter D'Hoop / SDP

Le projet est né de la collaboration entre Brussels Foodie, créateur d'expériences culinaires de Brussels Expo, et We Are C, agence de communication, à l'origine notamment de "Culinaria". L'expérience coûte 175 euros par personne, sans les vins.

Les réservations sont ouvertes sur le sitewww.table58.be

