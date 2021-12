A l'heure des toniques et autres hard seltzer déversés sur les rayons des magasins depuis les quatre coins du monde, il n'est pas illégitime de vouloir boire noir-jaune-rouge. Deux possibilités qui sortent du lot.

1 -Envie d'alcool? Le Chant d'Eole, ce vin effervescent belge produit du côté de Quévy, a conçu l' Eole Belgian Spritz en partenariat avec la Distillerie de Biercée. La trame? Un apéro réalisé à base d'un gin belge aromatisé aux kumquats. "Un Spritz, mais sans les arômes artificiels et avec la finesse en plus", selon Hubert Ewbank, proprio du domaine. A déguster avec des bulles, une rivière de tonic (belge) ou un mix vin effervescent-eau pétillante.

36 euros (50 cl) sur eolespritz.com

2 - Pas envie d'alcool? Cela faisait un moment que l'on espérait la commercialisation des OSAN, ces eaux aromatisées, vitaminées aux herbes et plantes d'un jardin de 5 hectares, servies à L'Air du Temps. Bonne nouvelle, c'est chose faite à travers un trio de possibilités: verveine-curcuma, shiso rouge-basilic ou encore betteraves-mûres. On aime les couleurs qui évoquent trois registres du vin (blanc, rouge et rosé).

© SDP

12 euros (75 cl) sur osandrinks.com

