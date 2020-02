On l'a vu dans le pain, les carafes d'eau et le café. Désormais, le charbon végétal s'invite au coeur des cocktails.

Ces granulés, obtenus en brûlant des essences de bois tendres, ont pour vertu d'absorber les toxines du corps. Résultat? Une digestion plus facile. Ce ne sont pas ses propriétés eupeptiques qui ont séduit les mixologistes, mais plutôt son profil ténébreux hautement instagrammable. En ce mois de "tournée minérale", il existe une version mocktail, mélange de jus de six citrons bio, d'une cuillère à soupe de sirop d'agave, d'eau, de glaçons et... d'une cuillère à café de la sombre poudre.