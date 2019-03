"C'est bête: nous pasteurisons les aliments alors que les bactéries qu'ils contiennent sont très bonnes pour la santé"

Grâce à un mélange de sel, de patience et de savoir-faire, le chou blanc se transforme en choucroute, le chou chinois - agrémenté d'ail, de gingembre et de piments - en un pétillant kimchi, et le chou-fleur et les carottes en délicieux pickles. Bienvenue dans l'univers culinaire de Liesbet Wouters et de son associé Christophe De Mey, dont la gamme de bocaux Sauer Power est en train de séduire de plus en plus d'adeptes de produits... fermentés. Le terme peut faire peur, à premi...