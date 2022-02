Samir Ouriaghli, à la tête d'Ankhor, e-shop d'épices made in France, nous apprend à relever trois recettes simplissimes, histoire de faire monter la température le soir de la saint Valentin.

Carottes râpées sauce aigre-douce au poivre Sichuan

J'ai choisi 3 recettes avec 3 épices toniques et revigorantes qui excitent les papilles. D'abord, le poivre Sichuan qui électrise le palais et éveillera les papilles et le désir.

Préparation : 5-10 minutes

Repos : 30 minutes

Ingrédients (pour 2 personnes)

5 carottes

3 baies (poivre) de Sichuan

1 cs de sucre

3 cs de vinaigre blanc

Sel et poivre du moulin

© S. Ouriaghli

Préparation

· Éplucher et râper les carottes.

· Dans un mortier, écraser les 3 baies de Sichuan et les mélanger avec le sucre, le vinaigre et un fond d'eau.

· Mélanger la sauce avec les carottes râpées et laisser reposer 30 minutes avant de servir en mélangeant de temps en temps.

Spaghetti sauce tomate, anis et piment fumé

Ici, on réveille une banale sauce tomate avec l'anis, longtemps considéré comme aphrodisiaque. Il entretenait la vigueur des hommes en hiver. Quant au piment fumé, il réchauffera les âmes et stimulera l'endorphine, hormone du plaisir.

Préparation : 5-10 minutes

Cuisson : environ 25 minutes

Ingrédients (pour 2 personnes)

1 boîte et demie de tomates concassées

1 demi-oignon ciselé

1 gousses d'ail

1 cc d'anis vert moulu

2 pincées de piment fumé

Huile d'olive

Sel et poivre du moulin

Spaghetti sauce tomate, anis et piment fumé © Krista Stucchio/Unsplash

Préparation

· Faire cuire l'oignon et l'ail dans un filet d'huile d'olive.

· Rajouter l'anis moulu et quelques minutes après les tomates.

· Laisser cuire 25 à 30 minutes à découvert dans une casserole.

· Mixer si vous préférez une version plus lisse.

· Cuire les spaghetti dans une casserole d'eau.

· Rajouter le piment fumé à la sauce.

· Napper les spaghetti et servir.

Panna cotta à la sarriette

Pour conclure, je propose la sarriette, celle qu'on a appelé "l'herbe du satyre", divinité mythologique grecque grivoise, car elle "émeut la luxure" selon Dioscoride, médecin grec du premier siècle.

© S. Ouriaghli

Préparation : 10 minutes

Repos : 4-5 heures

Ingrédients (pour 2 personnes)

25 cl de crème liquide

35 gr de sucre

1 CS de sarriette

2 feuilles de gélatine

Préparation

1. Dans une casserole, faire chauffer la crème, le sucre et la sarriette préalablement concassées à feu doux et fouetter régulièrement.

2. Pendant ce temps, mettre les feuilles de gélatine à tremper dans un bol d'eau froide.

3. Lorsque les premières bulles apparaissent, arrêter la cuisson. Passer la crème au chinois pour ne garder que la crème infusée dans laquelle on ajoutera les feuilles de gélatine égouttées. Fouetter pour la faire fondre.

4. Verser la panna cotta dans des verrines et placer quelques heures au frais pour qu'elle fige.

5. Au moment de servir, rajouter une petite compotée de gingembre confit.

