Si personne ne sait à quoi ressemblera Noël, rien n'interdit d'y rêver à la faveur d'un calendrier sucré. Sans négliger, à l'attention des petits comme des grands, l'intéressante dimension de pédagogie gastronomique: le plaisir peut surgir de sa capacité à dompter sa propre gourmandise.

1 - Solidaire.

© SDP

Pour l'occasion, Neuhaus sort un assortiment de vingt-cinq pralines reprenant quelques-uns des blockbusters de la maison, tel le "cornet doré" qui panache gianduja et noisettes. Le tout se présente à la façon d'un pop-up soutenant l'association Make-A-Wish.

55 euros. neuhauschocolates.com

2 - Exotique.

© SDP

On a déjà écrit dans ces colonnes tout le bien de la marque Macolat qui associe noix de macadamia et chocolat. Bien vu, le calendrier en question propose plusieurs saveurs: cannelle, gingembre, yaourt, caramel au beurre salé...

55 euros. maisonmacolat.com

3 - Bean-to-bar imparable

© SDP

Rares sont les artisans bean-to-bar qui choisissent de se compliquer la vie avec un calendrier de l'Avent. Le Liégeois Benoît Nihant s'y colle avec une boîte dont les jolis aplats de couleurs évoquent une composition abstraite. Verdict? Un assortiment imparable qui aligne les délices ayant fait la renommée de la maison: palets Haute Couture, Crousti Pécan...

34,90 euros. benoitnihant.be

4 - Artisan

. © DR

Elu Chocolatier de l'année en 2019 par le Gault & Millau, qui fut aussi Meilleur Artisan Chocolatier de Belgique en 2012, Jérôme Grimonpon enfile le bonnet de Père Noël et s'invite dans son propre calendrier de l'Avent, illustré par Maëlys Pietquin. À égrainer, 24 créations mystères. Pas de spoiler, si ce n'est celui d'y retrouver tout son talent..

Jérôme Grimonpon | Artisan Chocolatier, Avenue Coghen, 2, 1180 Ucclejeromegrimonpon.be info@jeromegrimonpon.be.

5 - New look

Calendrier de l'Avent Galler, 8,99 euros © DR

Il y a quelques semaine, la chocolaterie fondée par Jean Galler en 1976, a décidé de se revoir son image, et de la centrer sur l'éthique et l'indépendance. Ce premier calendrier de l'Avent sous ces apanages, au style rétro et vendu à un prix très démocratiques, se décline autour de 7 goûts : Noir Noix de coco, Noir Praliné, Lait Noix de Coco, Lait Amandes croquantes, Lait Praliné Éclats de Noisettes, Blanc Amandes Croquantes, Blanc Pralinée. shop.galler.com

6- Distingué

Calendrier de l'Avent Pierre Marcolini, 49 euros © DR

Reconnu Meilleur Pâtissier du monde 2020, Pierre Marcolini - qui fête cette année 40 ans de carrière - n'en reste pas moins un chocolatier d'exception.Cette année encore, il rassemble dans son calendrier, tout son subtil savoir-faire, à redécouvrir jour après jour.

49 euros. eu.marcolini.com

