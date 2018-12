Comme un chef: Kyrkos Zisis, un homme à tout flair

Né en 1983 à Ano Kouklesi (Epire, Grèce), Kyrkos Zisis a accompli un beau parcours depuis l'époque où il harcelait son père pour d'interminables randonnées en moyenne montagne. C'est là-bas, au coeur d'une nature verticale, que les contours de son imaginaire culinaire se sont dessinés. Aujourd'hui, même si son destin l'a emmené ailleurs, il songe encore souvent à la faune abondante - les sangliers, les lièvres, les perdrix... - et à la flore qui s'offrait odorante - asperges sauvages, champignons et herbes aromatiques. Adolescent, il n'a rien manqué non plus de la richesse du patrimoine mari...