Dans les cuisines du Magma, le chef Maarten Van Essche s'autorise toutes les fantaisies. Objectif: proposer des mets raffinés qui captent l'énergie bouillonnante de la cité malinoise.

Le rêve de Maarten Van Essche était aussi insolite que louable: proposer une adresse qui, via sa carte, parvenait à capturer l'énergie de sa ville. "Un lieu comme on en trouve à Paris ou New York, dont on peut pousser la porte à 10 heures du soir pour profiter d'un excellent repas et d'un service impeccable, le tout dans une ambiance animée." Le credo du Magma? Tout est permis et tout est possible, de la pizza mangée sur le pouce à la dégustation de tapas gastronomiques accompagnées d'un excellent vin. En entrant, on a d'emblée le regard attiré par les gigantesques enceintes sonores digne...