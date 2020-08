Rafraîchissant et peu calorique, le thé glacé est une des boissons fétiches de l'été. Même si chaque recette est unique, la version maison n'est pas toujours un succès. Quelques conseils.

La première étape est la plus importante. Tous les spécialistes de thé vous le diront, n'infusez pas votre thé dans de l'eau chaude. Privilégiez de l'eau froide ou à température ambiante. De cette façon, l'amertume sera bien moins prononcée et l'eau moins trouble.

Le thé, vert ou blanc de préférence, doit infuser dans une carafe au minimum 1h au frais. Ajoutez ensuite ce que vous désirez : pêches, framboises, fraises, menthe, fleur d'oranger, etc. Vous pouvez également le sucrer, selon vous goûts, ou ajouter du miel. Vous êtes totalement libres. Versez enfin dans de grands verres remplis de glaçons et dégustez.

Vous pouvez le conserver environ une journée avant que le goût ne soit dénaturé.

