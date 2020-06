Comment préparer votre "kimchi estival", condiment frais que tout le monde va s'arracher

Le kimchi, mets coréen composé de piments et de légumes lacto-fermentés, est devenu un incontournable de la cuisine à travers le monde. Et si on lui twistait avec cette version aussi fraîche qu'appétissante?

© UNSPLASH

On le sait, le kimchi coréen connaît un succès planétaire... On le sait, le kimchi coréen connaît un succès planétaire et est composé de piments et légumes trempés dans de la saumure pendant une ou plusieurs semaines. Les beaux jours sont propices à une préparation similaire : le kimchi de concombre, qui accompagne le barbecue à la perfection.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×