Voici une question qui pourrait sembler incongrue, tant la réponse vous parait évidente. Et pourtant, vous ignorez peut-être comment fonctionne vraiment votre engin.

Bien que la chaleur monte, la partie supérieure du frigo n'est pas la plus chaude. C'est en réalité dans la zone dite du " bac à légumes " que la température est la plus élevée (entre 6 et 8 °C).

Pour une conservation avisée, il faut régler le thermostat sur 4 °C et placer les denrées alimentaires en fonction du type de froid nécessaire à leur tenue.

Dans les deux compartiments au-dessus des légumes, on dispose les produits cuisinés, la crèmerie et les fromages, à garder entre 4 à 6 °C.

La plaque de rangement la plus haute doit être réservée aux viandes et poissons (sous film) car c'est l'endroit le plus froid (1 et 3 °C).

Le geste important : ne pas oublier de nettoyer le frigo toutes les semaines au vinaigre (et une fois par mois avec du liquide vaisselle).

