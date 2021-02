Découvert à la faveur d'un buzz sur les réseaux sociaux, ce documentaire plonge le spectateur dans l'histoire de la spécialité régionale préférée de nos voisins français. Un voyage au coeur d'une culture, à la fois rurale et maritime, dont la spécialité culinaire a su s'exporter aux quatre coins du monde.

Au derniers jours de 2020, la chaîne France 3 Bretagne partageait sur sa page Facebook les vidéos les plus appréciées des internautes durant l'année écoulée. Parmi elles, un extrait du documentaire de Laurent Cadoret, diffusé en avril, intitulé Crêpes, voyage en terre bretonne, qui captait les gestes de Joséphine, pendant la réalisation de la pâte à crêpes et des crêpes elles-mêmes. Une plongée de 2 minutes dans l'authenticité régionale qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux au moment de sa diffusion.

Le documentaire complet est désormais disponible sur Vimeo. Il retrace l'histoire depuis le 15e siècle, de cette préparation incontournable du patrimoine breton, internationalement appréciée. Témoignages, archives et reconstitutions dessinent l'identité de ces spécialistés régionales, les crêpes et les galettes, devenues au fil du les pierres angulaires de la culture bretonne, mais aussi vecteurs de cette culture à travers le monde. A regarder à l'occasion de la Chandeleur.

