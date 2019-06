Le groupe de citoyens à l'origine de la campagne "Free Tap Water in Belgian Restaurants" en faveur de la présence d'eau du robinet gratuite à table dans les restaurants du Royaume annonce vendredi la disponibilité d'une application smartphone renseignant les établissements offrant cette possibilité.

Plus de 400 endroits dans toute la Belgique qui servent de l'eau du robinet y sont actuellement mentionnés et les utilisateurs de l'application sont invités à ajouter de nouveaux endroits quand ils en découvrent. L'app Free tap water Belgium, est disponible sur iOS et sur Android.