Depuis Les Ignorants, nul n'est censé ignorer la Loire, et de nombreux foodies ont compris que la bande dessinée était un prisme jubilatoire pour approcher le vin... ou tout autre liquide témoignant du fait culturel humain.

Whisky.

Plutôt que de raconter l'histoire du breuvage cuivré à travers les siècles, Stéphane Carrié, Arnaud Delalande et Stéphane Douay ont choisi de le faire via un scénario à la Largo Winch. Le surnommé Fix, ancien trader déchu, y fait la connaissance de Giorgio Paviani, l'un des plus grands dégustateurs mondiaux de whisky ayant perdu la vue. Ce dernier a besoin d'un nez pour une enquête un peu particulière... Ensemble, le duo nous emmène faire un tour du monde - Ecosse, USA, Japon... - sur les traces de cet alcool mythique.

L'incroyable histoire du vin.

En 1960, Roger Dion publie Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle. Une somme géniale mais qui saoule le lecteur par ses multiples mentions et notes de bas de page. Il fallait à notre époque un "digest" nettement plus lisible... ici signé par Daniel Casanave et Benoist Simmat. Tout y passe, des Grecs à Philippe Le Hardi, le duc qui a banni le gamay de Bourgogne. Sorti en 2018, le volume de 300 pages est désormais augmenté d'un chapitre sur le rosé invitant à se défaire de ses oeillères.

Editions Les Arènes.

