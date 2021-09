Notre expert ès flacons décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il défend les vertus du grenache... avec panache.

Flacons à gibier

La saison du gibier qui débute est idéale pour explorer les breuvages de caractère. On pense souvent aux bordeaux et bourgognes, mais le mariage avec les vins de grenache s'avère au moins aussi heureux, avec des partenaires ayant en commun une saveur puissante, intense et non dénuée de raffinement. Ce cépage méridional qui boit littéralement les rayons du soleil convient aussi particulièrement aux plats de gibier agrémentés de fruits.

...

La saison du gibier qui débute est idéale pour explorer les breuvages de caractère. On pense souvent aux bordeaux et bourgognes, mais le mariage avec les vins de grenache s'avère au moins aussi heureux, avec des partenaires ayant en commun une saveur puissante, intense et non dénuée de raffinement. Ce cépage méridional qui boit littéralement les rayons du soleil convient aussi particulièrement aux plats de gibier agrémentés de fruits. On veillera à déguster les vins de grenache avec discernement, car leur teneur en alcool peut facilement atteindre 15%. Une particularité qui incite certains producteurs à privilégier des vendanges précoces, des emplacements un rien plus frais qui limitent la production de sucres ou des mélanges avec d'autres raisins qui les tempèrent un peu. Précision nécessaire, tout de même: quel que soit leur taux d'alcool, ces vins ne semblent jamais lourds. On connaît surtout le grenache comme le cépage des châteauneuf-du-pape. Ceux-ci étant devenus assez coûteux, nous avons déniché quelques alternatives plus abordables mais tout aussi savoureuses, en provenance du sud des Côtes du Rhône ou d'Espagne, où ce raisin porte le nom de garnacha. D'ailleurs, tout porte à croire qu'il trouve son origine dans la péninsule ibérique. Voilà pourquoi on y rencontre encore beaucoup de vénérables ceps qui livrent des vins d'une exceptionnelle intensité. Précisons qu'il existe aussi un grenache blanc, qui livre des liquides assez corsés, ronds et aux notes florales prononcées. Daniel Jiménez-Landi, nouveau wonderboy de la viticulture espagnole, élabore des vins de grenache raffinés en provenance de vignobles d'altitude et plutôt frais de la région de Madrid. Un domaine familial très en vue qui, grâce à ses excellents vins, a le privilège de pouvoir ajouter son nom à l'appellation côtes-du-rhône. Un domaine bio réputé pour ses châteauneuf-du-pape... mais qui n'a pas à rougir de ce vin de grenache bien plus abordable. Fruit de vieux ceps perchés à 600 mètres d'altitude, ce vin rond et sensuel n'a rien à envier aux châteauneuf-du-pape... si ce n'est leur prix!