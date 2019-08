Moment propice pour délier les langues, la belle saison se déguste idéalement autour d'une table. Tous ensemble.

Point de vue

En famille, l'important, c'est de contenter tout le monde, de Zoé à mémé. Dans le genre, le Point de vue à Rochehaut-sur- Semois s'affiche incontournable. Avec un panorama époustouflant sur les méandres de la Semois et le village de Frahan, l'adresse ravit les esthètes et réjouit les gourmands, petits et grands, à la faveur d'une nourriture qui se déguste avec les doigts. Ce picorage divertissant culmine avec la Planche Point de Vue, qui propose entrée, plat et dessert dans le même mouvement. Les produits du terroir sont mis à l'honneur par le biais de burgers et de hot-dogs de qualité. Quelqu'un a vu papa ? Il est en train d'éplucher la longue liste des bières spéciales.

