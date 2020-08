Bien sûr, plus il fait chaud, plus il est nécessaire de s'hydrater. Outre l'aspect désaltérant, non négligeable, donner de l'eau à son corps est vital. Alors pour alimenter la machine en variant les plaisirs, voici des recettes simples de boissons sans alcool (puisque par forte chaleur l'alcool est fortement déconseillé). Santé!

Jus pastèque citron menthe

© iStockphoto

Ingrédients (pour 4 personnes)

20 cl d'eau

1/2 pastèque

1 citron vert

2 sachet de thé vert

10 feuilles menthe fraîche

10 glaçons

citron menthe

Préparation

Infusez le thé dans l'eau bouillante.

Mixez les fruits avec les feuilles de menthe.

Versez le thé et les glaçons.

Recette de la Ginger Beer sans alcool

© iStockphoto

Préparation

Porter à ébullition 2 tasses d'eau dans une casserole.

Ajouter le gingembre préalablement pelé et finement haché.

Réduiser le feu sur feu moyen et laissez le gingembre 5 minutes dans l'eau frémissante.

Retirer du feu et laissez reposer 20 minutes. Le ginger ale peut avoir trop le goût de gingembre si vous le laissez plus longtemps.

Filtrer le liquide au travers d'une passoire à maillage serré. Retirer les morceaux de gingembre. L'eau devrait être complètement infusée par le goût du gingembre, vous n'en avez plus besoin.

Dans une casserole séparée, préparer le sirop.

Faire dissoudre une tasse de sucre en poudre dans une tasse d'eau bouillante. Lorsqu'il est complètement dissous, c'est prêt. Mettez de côté.

Mélanger une demi-tasse d'eau au gingembre avec un tiers de tasse du sirop et une demi-tasse d'eau pétillante. Ceci est la quantité nécessaire par verre.

Ajouter quelques gouttes de jus de citron vert et un quartier de citron vert dans chaque verre. Servir frais.

Eau infusée fraise citron menthe

© iStockphoto

Ingrédients

500 ml d'eau de source

3 belles fraises

2 tranches de citron d'un demi-centimètre d'épaisseur

5 feuilles de menthe

Préparation

Se munir d'un bocal ou d'une bouteille en verre propre d'une contenance d'au moins 650 ml.

Nettoyer les fraises, le citron et les feuilles de menthe à l'eau.

Découper citron en tranches, ainsi que les fraises. Froisser les feuilles de menthe. Déposer le tout dans le bocal.

Verser l'eau.

À l'aide d'une cuillère, écraser légèrement les fraises contre les parois du contenant, et mélanger doucement.

Conserver au réfrigérateur au moins 4 heures avant de boire. (Peut se conserver 3 jours au réfrigérateur.)

Thé glacé

© iStockphoto

Ingrédients (pour 1 litre) :

2 sachets de thé fruits exotiques ou agrumes

1 sachet de thé vert

1 citron

2 cuillère à soupe de sucre

de la menthe

Préparation

Faire bouillir 1 litre d'eau et ajouter les sachets de thé.

Laisser infuser maximum 15 min.

Ajouter dans l'eau encore chaude, une grosse cuillère à soupe de sucre, la peau du citron coupée en gros copeaux et le citron coupé en 4.

Laisser refroidir puis mettre au frigo (minimum 6 heures).

Ajouter quelques feuilles de menthe avant de servir.

Limonade maison

© iStockphoto

Ingrédients

6 citrons (bio et non traités de préférence)

200 g de sucre

200 ml d'eau (pour le sirop de citron)

1 litre d'eau plate

1 cuillère de bicarbonate de soude.

Préparation

Râper les zestes de deux citrons bio et disposer dans une casserole.

Ajouter 200 ml d'eau et le sucre de canne pour obtenir un sirop de sucre.

Porter ce sirop de sucre à ébullition et laisser bouillir pendant 5 minutes

Retirer la casserole du feu et laisser refroidir

Presser les citrons (environ 200 ml)

Incorporer le jus de citron au sirop pour obtenir un sirop de citron

Verser le mélange dans un saladier et ajouter un litre d'eau

Mettre en bouteille et boucher la hermétiquement.

Mettre au réfrigérateur pendant 1h.

Ajouter le bicarbonate au moment de servir pour que ça pétille. Ou bien remplacer l'au plate par de l'eau pétillante. Ainsi que des glaçons, des rondelles de citron. Et pour encore plus de goût, rajouer des feuilles de menthe.

Recette du café glacé

Certes froid il n'a pas un goût aussi soutenu que chaud mais le café froid voire glacé à l'avantage d'être moins acide, donc plus doux pour les papilles.

Ingrédients

1/3 de tasse de graines de café bien noirs et torréfiés (les experts préconisent du café de Sumatra ou du Brésil)

1 tasse et demi d'eau froide et filtrée de préférence

un moulin à café

en option : des épices comme par exemple de la muscade, du gingembre, de la noix de coco ou de la cannelle

Préparation

Moudre le café afin qu'il soit suffisamment corsé pour une cafetière à piston

Remplir la cafetière avec de l'eau et le café moulu, sans toutefois pousser le piston.

La laisser au frigo entre 12 et 48h

Sortir la cafetieère et appuyer enfin sur le piston. Le café est prêt.

Caffe latte frappé

© iStockphoto

Ingrédients (pour 2 personnes)

2 cuillerées à café de café soluble

3 cuillerées à café de sucre en poudre

25 cl de lait

1 poignée de glace pilée

Préparation

Verser le café soluble dans un shaker.

Ajouter le sucre, puis le lait

Compléter avec la glace pilée et fermer le shaker.

Secouer le "cocktail" énergiquement, jusqu'à dilution du café et jusqu'à produire de la mousse (au moins 15 secondes)

Servir

Ingrédients (pour 4 personnes)20 cl d'eau1/2 pastèque1 citron vert2 sachet de thé vert10 feuilles menthe fraîche10 glaçonscitron menthePréparationInfusez le thé dans l'eau bouillante.Mixez les fruits avec les feuilles de menthe.Versez le thé et les glaçons.PréparationPorter à ébullition 2 tasses d'eau dans une casserole. Ajouter le gingembre préalablement pelé et finement haché. Réduiser le feu sur feu moyen et laissez le gingembre 5 minutes dans l'eau frémissante. Retirer du feu et laissez reposer 20 minutes. Le ginger ale peut avoir trop le goût de gingembre si vous le laissez plus longtemps.Filtrer le liquide au travers d'une passoire à maillage serré. Retirer les morceaux de gingembre. L'eau devrait être complètement infusée par le goût du gingembre, vous n'en avez plus besoin.Dans une casserole séparée, préparer le sirop. Faire dissoudre une tasse de sucre en poudre dans une tasse d'eau bouillante. Lorsqu'il est complètement dissous, c'est prêt. Mettez de côté.Mélanger une demi-tasse d'eau au gingembre avec un tiers de tasse du sirop et une demi-tasse d'eau pétillante. Ceci est la quantité nécessaire par verre. Ajouter quelques gouttes de jus de citron vert et un quartier de citron vert dans chaque verre. Servir frais.Ingrédients500 ml d'eau de source 3 belles fraises 2 tranches de citron d'un demi-centimètre d'épaisseur 5 feuilles de menthePréparationSe munir d'un bocal ou d'une bouteille en verre propre d'une contenance d'au moins 650 ml.Nettoyer les fraises, le citron et les feuilles de menthe à l'eau.Découper citron en tranches, ainsi que les fraises. Froisser les feuilles de menthe. Déposer le tout dans le bocal. Verser l'eau. À l'aide d'une cuillère, écraser légèrement les fraises contre les parois du contenant, et mélanger doucement.Conserver au réfrigérateur au moins 4 heures avant de boire. (Peut se conserver 3 jours au réfrigérateur.)Ingrédients (pour 1 litre) : 2 sachets de thé fruits exotiques ou agrumes1 sachet de thé vert 1 citron 2 cuillère à soupe de sucre de la menthe PréparationFaire bouillir 1 litre d'eau et ajouter les sachets de thé. Laisser infuser maximum 15 min. Ajouter dans l'eau encore chaude, une grosse cuillère à soupe de sucre, la peau du citron coupée en gros copeaux et le citron coupé en 4. Laisser refroidir puis mettre au frigo (minimum 6 heures). Ajouter quelques feuilles de menthe avant de servir.Ingrédients6 citrons (bio et non traités de préférence)200 g de sucre200 ml d'eau (pour le sirop de citron) 1 litre d'eau plate1 cuillère de bicarbonate de soude. PréparationRâper les zestes de deux citrons bio et disposer dans une casserole. Ajouter 200 ml d'eau et le sucre de canne pour obtenir un sirop de sucre.Porter ce sirop de sucre à ébullition et laisser bouillir pendant 5 minutes Retirer la casserole du feu et laisser refroidirPresser les citrons (environ 200 ml)Incorporer le jus de citron au sirop pour obtenir un sirop de citronVerser le mélange dans un saladier et ajouter un litre d'eauMettre en bouteille et boucher la hermétiquement. Mettre au réfrigérateur pendant 1h.Ajouter le bicarbonate au moment de servir pour que ça pétille. Ou bien remplacer l'au plate par de l'eau pétillante. Ainsi que des glaçons, des rondelles de citron. Et pour encore plus de goût, rajouer des feuilles de menthe.Certes froid il n'a pas un goût aussi soutenu que chaud mais le café froid voire glacé à l'avantage d'être moins acide, donc plus doux pour les papilles. Ingrédients1/3 de tasse de graines de café bien noirs et torréfiés (les experts préconisent du café de Sumatra ou du Brésil)1 tasse et demi d'eau froide et filtrée de préférence un moulin à caféen option : des épices comme par exemple de la muscade, du gingembre, de la noix de coco ou de la cannelle PréparationMoudre le café afin qu'il soit suffisamment corsé pour une cafetière à pistonRemplir la cafetière avec de l'eau et le café moulu, sans toutefois pousser le piston.La laisser au frigo entre 12 et 48hSortir la cafetieère et appuyer enfin sur le piston. Le café est prêt.Ingrédients (pour 2 personnes)2 cuillerées à café de café soluble3 cuillerées à café de sucre en poudre25 cl de lait 1 poignée de glace pilée Préparation Verser le café soluble dans un shaker. Ajouter le sucre, puis le laitCompléter avec la glace pilée et fermer le shaker. Secouer le "cocktail" énergiquement, jusqu'à dilution du café et jusqu'à produire de la mousse (au moins 15 secondes)Servir