Quand art de vivre et petits plats d'antan passent à table, l'automne-hiver devient tout simplement délicieux.

Chou-fleur en croûte

1 chou-fleur, 50 g de beurre doux mou, 50 g de moutarde, 1 c à s de levure instantanée, 2 oeufs, 160 g de farine de blé non fermentante, 140 g de semoule, 1/2 c à c de sel, du gros sel.

...