Voici deux recettes printanières de cocktails très british signés Bombay Sapphire, pour attendre, un verre à la main, la venue d'un nouveau membre de la couronne britannique.

La marque britannique arborant le portrait de la reine Victoria sur sa fameuse bouteille bleue, lance une édition limitée qui met l'accent sur la menthe poivrée, l'églantier et la noisette toastée, inspirée de la campagne environnant la distillerie historique Bombay Sapphire à Laverstoke Mill, dans le Hampshire. Les deux recettes ci-dessous seront parfaites pour fêter une nouvelle naissance dans le giron de la famille royale britannique, avec la venue de la progéniture du prince Harry et de son épouse Meghan, qui, à n'en pas douter, viendra souffler un vent nouveau sur la couronne. Cheers!

The Secret English Garden

INGRÉDIENTS:

50 ml de Bombay Sapphire Édition Limitée: English Estate

25 ml de jus de pomme

75 ml de Fever Tree Ginger Ale

GARNITURE:

1 fine tranche de pomme Granny Smith

1 fine rondelle de citron

1 branche de thym citron

Secret English Garden © DR

Préparation:

Poser la rondelle de citron et la tranche de pomme dans un verre à cocktail ou d'un verre copa. Ajouter le gin Bombay Sapphire Édition Limitée : English Estate et le jus de pomme. Bien remuer et remplir le verre de glaçons puis recouvrir de ginger ale. Agrémenter d'une branche de thym citron.

English Estate Gin & Tonic

INGRÉDIENTS:

50 ml de Bombay Sapphire Édition Limitée: English Estate

100 ml de Fever Tree Tonic

GARNITURE:

1 quartier de citron

1 branche de menthe

English Estate Gin & Tonic © DR

Préparation:

Remplir un verre à cocktail de glaçons. Ajouter 50 ml de Bombay Sapphire Édition Limitée: English Estate, ajouter un quartier de citron et recouvrir de tonique. Remuer pour mélanger et agrémenter d'une branche de menthe.