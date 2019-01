Dix aliments à mettre au menu lors des examens

Booster sa concentration

Le thé vert

Le thé vert redonne de l'énergie, tout en évitant les inconvénients du café. Son effet relaxant est un avantage lors des grandes périodes de stress. Le thé vert regorge aussi de catéchines, des molécules aux remarquables pouvoirs antioxydants. Consommé avec modération, il aurait des effets bénéfiques sur la vigilance, la concentration et la mémoire.

Le chocolat

Le sucre est essentiel au bon fonctionnement de notre cerveau, pour autant qu'on en consomme avec modération. Dans ce cas, un morceau de chocolat pourrait faire l'affaire. Riche en théobromine et en théophylline, cette sucrerie est un excellent stimulant du cerveau, ainsi qu'un très bon antistress. Favorisez les chocolats riches en cacao : plus le pourcentage de cacao est élevé, meilleure sera la concentration.

Le miel

Le miel est un bon allié pour combattre fatigue et stress. Ses vertus : sa concentration en minéraux, oligoéléments (magnésium, potassium, cuivre...), vitamines (B et C), et antioxydants. N'hésitez pas à ajouter la pointe d'une cuillère de miel dans votre thé vert.

Le ginseng

Cette racine chinoise est très prisée en Asie. Et pour cause, elle est connue pour ses effets bénéfiques sur les fonctions cognitives et la concentration intellectuelle de ceux qui le consomment. Très efficace, il faut le prendre sur le long terme pour en voir les bénéfices. On le trouve sous forme de gélule d'extrait végétal pur, ou même sous forme de thé/tisane.

La vitamine B

La vitamine B joue un rôle essentiel dans le métabolisme des cellules, l'absorption des nutriments et la production d'énergie. Utile donc pour lutter contre la fatigue, mais aussi contre les effets du stress et de la dépression. Parmi les aliments riches en vitamine B, on retrouve notamment le foie de veau, les légumes secs, les céréales complètes et les épinards.

Stimuler la mémoire

Les poissons gras

Des poissons tels que le saumon, la sardine ou le maquereau regorgent d'oméga-3. Les omégas 3 sont des sources primordiales pour l'organisme. Ils jouent un rôle bénéfique dans le fonctionnement des neurones.

Les oeufs

Dans l'oeuf, on retrouve un neurotransmetteur, l'acétylcholine, essentiel au bon fonctionnement du système nerveux, notamment à la mémoire et l'apprentissage.

Les fruits secs et oléagineux

Tout comme le poisson gras, les noix et autres fruits secs et oléagineux sont une bonne source d'oméga 3. Les noix sont en plus composées d'antioxydants et de vitamine E qui protègent le cerveau. Les fruits secs sont riches en minéraux et en oligoéléments, tels que le zinc. Or, une carence en zinc peut avoir des répercussions sur l'apprentissage et la mémoire.

Les légumes verts

Le chou, le brocoli, les épinards sont composés de vitamine K, moins connue mais pourtant essentielle pour améliorer les fonctions cognitives. Les légumes verts contiennent aussi du fer, efficace pour transporter l'oxygène jusqu'au cerveau et donc améliorer la mémoire et la concentration.

Les abats

Les abats (les viscères comestibles d'animaux) sont également riches en fer et favorisent donc la mémoire. Peu appréciés en général, il est pourtant conseillé d'en manger lors des périodes de stress ou lors des examens.