Les épinards, ça devrait être obligatoire: 20 recettes pour profiter de tous leurs bienfaits

D’un point de vue nutritionnel

Plus que la teneur en fer qui a fait sa réputation – mais qui est en fait dû à une erreur du chercheur Emil von Wolf dans la transcription de son analyse – l’épinard a une teneur exceptionnelle en carotènes antioxydants. Il est aussi très riche en sels minéraux (dont le fer donc), en vitamines C et en celles du groupe B. Sa richesse en vitamine B9 (acide folique) permet, d’une part combattre la déprime grâce à la stimulation de production de sérotonine, et d’autre part de ralentir le vieillissement cérébral.

Sa richesse en fibres est telle qu’il était surnommé au Moyen Âge, le « balai de l’intestin ».

Aussi riche en magnésium, le cocktail qu’il contient permet donc d’aider à combattre la fatigue, qu’elle soit physique ou intellectuelle. Ajoutez à cela son potassium, calcium et vitamine K en fait un allié pour la santé osseuse.

Côté minceur, plutôt rassasiant, sa richesse en fibres associée à sa faible teneur en calories (20Kcal/100g) en font aussi un bon allié minceur. Possédant un faible indice glycémique (IG 15), il a aussi le pouvoir d’abaisser le taux de glucose dans le sang grâce à sa teneur en acide alphalipoïque, bon point pour tenir le diabète à distance.

Ceci dit, les épinards sont également riches en nitrates, il convient d’être vigilant quant à leur conservation, puisque ces nitrates se transforment rapidement en nitrites toxiques. Il faut donc les cuisiner le plus vite possible (ne pas les conserver au délai de 3 jours dans le réfrigérateur). Ils doivent être consommés directement après leur cuisson et ne doivent pas être réchauffés.

À noter que les épinards surgelés contiennent moins de nitrates que les épinards frais, car ils sont blanchis immédiatement après leur cueillette.

L’épinard est aussi riche en acide oxalique ; il est donc déconseillé aux personnes qui souffrent de calculs rénaux et de goutte.