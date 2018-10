Et la Meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles est servie chez ...

Certains la façonnent "avec amour" comme "Chez Léon", d'autres la font "plus grosse que toutes les autres, entre 140 et 150 grammes" comme à "La guinguette en ville", au "Peï et meï" on y rajoute "une pointe de sucre pour rehausser le goût du sel en évitant ainsi d'en mettre trop" et enfin à "L'atelier de Willy", "elle est juste bonne". Chacun sa spécificité donc mais seul un établissement a remporté lundi la première édition du concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles, initié par visit.brussels...