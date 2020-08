Fraises matcha; Fruits d'été, crème à la fleur de sureau et crumble à la cardamome.

Le matcha donnera au chocolat blanc de jolis tons vert intense. Avec des fraises, cela donnera un merveilleux dessert coloré.Au bain-marie, faire fondre 170 g du chocolat blanc, sur feu doux. Attention à ne pas trop chauffer le chocolat. Le retirer du feu dès qu'il est fondu. Ajouter le reste du chocolat pour refroidir le tout. Remuer le chocolat blanc constamment jusqu'à ce que les morceaux soient fondus, que le chocolat ait refroidi et qu'il soit un peu moins brillant, la température devant être d'environ 30 °C. Ajouter la poudre de matcha. Plonger les fraises égouttées dans le mélange chocolat-matcha. Placer dans un plat recouvert de papier sulfurisé. Saupoudrer de noix de coco râpée. Placer au réfrigérateur pour que le chocolat durcisse.Le conseil vinLuigi Einaudi, Moscato d'Asti 2018, Piémont, Italie, 12,95 euros, wijnhuisvandenbulcke.beUn dessert estival des plus fruités. La cardamome apporte un petit goût épicé et la fleur de sureau, un peu plus d'été.Préchauffer le four à 180 °C. Préparer le crumble à la cardamome en mélangeant le sucre, la farine, le sel, le zeste de citron et la cardamome. Ajouter le beurre et malaxer à la main jusqu'à obtention d'une pâte friable. Verser le tout sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Cuire au four jusqu'à ce que le crumble soit doré. Laisser refroidir.Mélanger les fruits (en coupant les plus gros en deux), le citron et le sucre glace. Laisser mariner quelques minutes. Ainsi, les fruits perdront un peu de leur jus, ce qui donnera encore plus de saveurs au résultat final.Mélanger la crème et le sirop de fleurs de sureau et monter en crème fraîche au batteur électrique.Répartir les fruits dans de petits bols, déposer une cuillère de crème par-dessus et parsemer de crumble.