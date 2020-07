Nos recettes d'olives marinées et de dip à la ricotta et huile au piment.

Chaudes, les olives sont encore meilleures que froides. Grâce à cette recette, un pot d'olives devient un snack spectaculaire.Dans une casserole, faire chauffer l'huile. Attention, les saveurs doivent s'y révéler sans brunir ou devenir amères. Ajouter les rondelles d'orange, l'ail et le sel et laisser mijoter jusqu'à ce que l'ail ramollisse. Ajouter les olives, le piment et le romarin, laisser encore mijoter cinq minutes.Servir les olives tièdes, accompagnées de pain. L'huile restante peut servir de base pour une vinaigrette ou une sauce.Une préparation rapide, qui fait son effet grâce à son apparence marbrée. A déguster avec du pain plat, des crackers, des gressins ou des bâtonnets de concombre et carotte, ou encore des radis, pour le côté santé.Mélanger la ricotta ou le fromage frais, le jus et le zeste de citron jusqu'à obtention d'un tout bien aéré. Verser le résultat dans un petit bol. Pour l'huile piquante, faire chauffer l'huile, le piment, les oignons nouveaux, le sel et le poivre dans une casserole et laisser mijoter quelques minutes, jusqu'à ce que les oignons ramollissent. Laisser refroidir et verser sur le fromage. A l'aide d'une cuillère à café, mélanger le tout délicatement pour que l'huile s'incorpore légèrement au fromage et lui donne un aspect marbré. Parsemer de ciboulette ou d'oignons nouveaux et de graines de sésame grillées.Le conseil vinAlbet i Noya "Efecte", Classic Penedès, Espagne, 17,33 euros, labuenavida.be