Saint-Jacques grillées, algues séchées et mayonnaise au citron vert; Tacos de poisson grillé; Effiloché de poulet.

Un plat élégant et prêt en un tour de main. Si le barbecue est allumé, il peut servir mais une poêle à griller fera aussi parfaitement l'affaire.Pour 4 personnesEponger les saint-jacques. Dans un récipient profond, mélanger la sauce soja, le mirin et le gingembre râpé. Ajouter les saint-jacques et bien répartir la sauce sur chacune d'entre elles. Laisser reposer. En attendant, préparer la mayonnaise en y ajoutant le zeste de citron vert et la coriandre. Huiler légèrement les saint-jacques et les faire griller brièvement des deux côtés sur le barbecue ou dans la poêle à griller. Elles doivent être chaudes à coeur tout en conservant une texture crue. Décorer les assiettes de mayonnaise au citron et y déposer les saint-jacques. Saupoudrer d'algues séchées.Le conseil vinFeudo Montoni, Catarratto 2019, Sicile, Italie, 14,71 euros, cavesdefrance.beC'est le repas par excellence d'une fête décontractée. Chacun agrémentera le sien selon ses préférences, les ingrédients sont prêts en un clin d'oeil, et une fois le moment venu de passer à table, il n'y a plus qu'à cuire le poisson.Pour 4 personnesPour la marinadePour la salade de tomatesPour la saucePréparer la marinade en versant tous les ingrédients dans un bol. Eponger le poisson et le placer dans un sac de congélation en versant la marinade par-dessus. Secouer délicatement le tout pour que la marinade recouvre tous les morceaux de poisson. Laisser reposer au minimum une demi-heure au réfrigérateur.Préparer la salade de tomates en retirant la pulpe (que vous pouvez conserver pour en faire une sauce) et en les coupant en petits dés. Couper l'échalote en fines lamelles. Mélanger les tomates, l'échalote, le sel, le poivre, le persil et le jus de citron et laisser reposer.Préparer la sauce crémeuse en mélangeant tous les ingrédients.Dresser les accompagnements afin de pouvoir les mettre à table rapidement. Retirer le poisson de la marinade et le placer sur le barbecue. Utiliser de préférence une surface adaptée à la cuisson du poisson, pour éviter que celui-ci ne colle à la grille. Poser quatre tortillas sur le barbecue sans oublier de les retourner pour qu'elles se réchauffent et deviennent légèrement croquantes. Réchauffer les tortillas restantes au fur et à mesure du repas.Couper le poisson en morceaux, distribuer les tortillas et aux convives de jouer.Le conseil vinWeingut Hiedler, Gruner Veltliner 2019, Autriche, 12,05 euros, cavesdefrance.beUne variante de l'effiloché de porc, plus rapide, mais tout aussi délicieuse. La carcasse peut être récupérée pour un bouillon riche, qui servira de base à une soupe de nouilles agrémentée des restes de viande.Pour la marinadePour la sauceMélanger tous les ingrédients de la marinade. Eponger le poulet et le badigeonner de marinade. Veiller à bien répartir la marinade et masser le poulet pour qu'il s'imprègne au maximum des épices. Placer le poulet dans le plat de cuisson et le laisser reposer une nuit au réfrigérateur. Si votre réfrigérateur est propre et sans odeurs particulières, ne pas recouvrir le poulet. Sinon, utiliser un film alimentaire.Sortir le poulet du réfrigérateur et allumer le barbecue. La viande doit cuire à basse température: le feu ne doit pas être trop fort. Nous visons ici une température optimale de 120 °C. Si de la marinade est retombée dans le plat, la conserver. Mélanger le whisky ou le rhum, le jus de pomme et les épices pour la sauce. Ajouter la marinade récupérée. Verser le tout dans le plat de cuisson. Placer la grille dans le plat et y déposer le poulet. Déposer le tout sur le barbecue. Refermer le couvercle et laisser cuire doucement pendant deux heures. Veiller à ce que la température reste basse. Si le poulet n'est pas cuit après ces deux heures, prolonger la cuisson en le surveillant.Sortir le poulet du barbecue et le désosser. Ne pas oublier la peau, si vous l'appréciez. Pour encore plus de croquant, faire revenir les morceaux de poulet à la poêle. Verser la sauce dans une poêle et laisser réduire en l'épaississant si elle est trop liquide. Servir le poulet accompagné de la sauce. Délicieux avec une salade et des pommes de terre, ou dans un sandwich.Le conseil vin