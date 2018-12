Flammes libérées: à la rencontre des chefs féminins autour du monde (+ recettes)

Il ne s'agit ni d'un simple bouquin de recettes de plus, ni d'une tribune féministe en version culinaire. Parlons plutôt d'un ouvrage de rencontres et de parcours. De longs moments partagés avec des femmes chefs venues d'un peu partout: Mexique (Martha Ortiz), France (Anne-Sophie Pic, Dominique Crenn...), Espagne (Elena Arzak), Malaisie (Kwen Liew), Brésil (Manoella Buffara), Canada (Amanda Cohen) ou Japon (Chiho Kanzaki). Le cordon qui les relie: Vérane Frédiani, ex-spécialiste du cinéma pour Canal+ et désormais auteure-photographe-productrice, qui nous raconte les intentions du projet et nous prête gentiment trois recettes en guise de mise en bouche.

