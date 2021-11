Petit zoom sur deux produits du moment qui affolent (méritoirement) la planète food.

1. Le miel de Manuka. Produit en Nouvelle-Zélande, ce nectar est connu des Maoris depuis longtemps. Issues d'un arbrisseau que l'on connaît aussi sous le nom de Tea tree, ses propriétés médicinales uniques épat...

1. Le miel de Manuka. Produit en Nouvelle-Zélande, ce nectar est connu des Maoris depuis longtemps. Issues d'un arbrisseau que l'on connaît aussi sous le nom de Tea tree, ses propriétés médicinales uniques épatent. Celles-ci sont dues à la teneur élevée en méthylglyoxal (MGO) qui booste le système immunitaire. La marque Manuka New Zealand en signe une version qui peut s'avérer particulièrement concentrée, à l'instar du MGO 1000+ (soit une présence de 1000 mg de la molécule par kilogramme). Parfait pour affronter l'hiver.manukanewzealand.eu 2. Le surströmming. Engouement total pour cette spécialité culinaire suédoise, à base de hareng de la Baltique et fermenté plusieurs mois. Le principe est celui du garum, condiment de l'époque romaine composé de poissons conservés dans le sel. On songe aussi au nuoc-mâm, dont les contours sont similaires. Seule embrouille de la conserve: l'odeur puissante qui dissuade (certains en ont même fait un challenge). Mais si on en fait abstraction, cela sublime le pain, les oignons ou les pommes de terre.