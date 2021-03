Quand on parle de "frites garnies", on parle d'une combinaison de frites avec une garniture, souvent surprenante, contenant le plus souventdu fromage. Les associations sont infinies et les accompagnements de plus en plus luxueux.

Oubliez votre petite barquette hebdomadaire avec mayonnaise et sauce lapin. Les frites garnies, c'est LA nouvelle tendance dans le monde de la pomme de terre. En bons Belges qui se respectent, impossible de passer à côté de cette version améliorée de notre patrimoine culinaire. Les cinq recettes qui suivent vont très certainement réchauffer le coeur des inconditionnels des frites.

Frites garnies aux bacon et cheddar

Il vous faudra moins d'une demi heure pour préparer cette variante à base de lardons fumés et cheddar fondu. Très pratique pour les jours oùil faut aller vite, sans que ne soit sacrifier le plaisir un peu regressif réservé aux papilles. Vous trouverez la recette ici.

Frites garnies avec bacon et cheddar Type de recette : plat principal Prix : € Durée : 15 minutes Préparation : 5 minutes Difficulté: Très facile Ingrédients (pour 4 personnes) 800g de frites surgelées 250g de lardons fumés 1 oignon nouveau 10 tranches de cheddar 250ml de crème Poivre & sel Préparation Cuire les frites selon les indications sur l'emballage. Entre-temps, faire chauffer la crème dans une casserole àsauce, puis ajouter le cheddar. Laisser le fromage fondre lentement sans arrêter de remuer. Ajouter une pincée de sel et de poivre selon votre préférence. Couper l'oignon nouveau en fines rondelles. Faire cuire les lardons àfeu moyen pendant que la sauce au fromage s'épaissit. Sortir les frites de la friteuse et les verser sur un grand plateau. Verser la sauce au fromage, les lardons et l'oignon. Déguster directement.

Frites garnies au chili con carne

Un vrai repas feel good. Toutefois, ne vous embarquez pas dans cette préparation un jour où vous êtes pressé·e. En effet, le chili con carne doit mijoter au mois une heure à feu doux. Découvrez la recette ici.

Frites garnies au chili con carne Type de recette : plat principal Prix : €€ Durée : 1 heure Préparation : 25 minutes Difficulté: Facile Ingrédients (pour 4 personnes) 1 petite conserve de maïs 2 poivrons rouges 2 branches de céleri 1 piment rouge 1 oignons rouges 800g de cubes de tomates 2 gousses d'ail 400g de hachis mélangé 1 cuillère à caféde cumin 1 cuillère à caféde paprika 1 cuillère à caféde poivre de Cayenne 1 cuillère à caféde cannelle Poivre et sel Frites surgelées Mozzarella râpée Ciboulette Préparation Mettre une casserole sur le feu et faire revenir l'oignon haché dans un filet d'huile d'olive. Couper le poivron et le céleri en petits morceaux et les faire cuire avec l'oignon. Peler les gousses d'ail et les hacher. Les ajouter dans la marmite. Couper le piment en deux, retirer les graines, le hacher finement et le faire mijoter avec les légumes. Ajouter également 2 feuilles de laurier et quelques brins de thym et de romarin. Assaisonner avec une pincée de sel et une cuillère à caféde poivre de Cayenne, de paprika, de cumin et une pincée de cannelle, selon votre goût. Ajouter ensuite les tomates en dés et monter le feu à moyen-élevé. Pendant ce temps, faire revenir la viande hachée dans un peu d'huile d'olive et assaisonner avec du sel et beaucoup de poivre moulu. Égoutter le maïs. Ajouter le maïs et la viande dans le chili. Puis laisser mijoter sous un couvercle pendant environ une heure à feu doux. Pendant ce temps, hacher l'oignon rouge et la ciboulette et faire cuire les frites comme indiquésur l'emballage. Mettre les frites dans un grand plat et répartir le chili con carne dessus. Terminer avec l'oignon rouge, la ciboulette et la mozzarella râpée.

Frites garnies Tex-Mex

Le site de cuisine 5 ingrédients 15 minutes propose une savoureuse recette de frites garnies àla tex- mex (pour Texas Mexique). Viande et saveurs épicées sont ici évidemment de mise. Une association qui ravira les papilles de petits et grands. Accompagnez ce plat d'un petit mojito, et vous voilà Mexico. Découvrez la recette ici.

Frites garnies en sauce bière/fromage

Cette variante, typiquement belge est parfaite pour les soirées du vendredi soir. Des saveurs réconfortantes et bien de chez nous pour rassasier les bonnes fourchettes. Des frites, de la bière et du fromage, que demander de plus, une fois? Cette recette, proposée par le magasin Spar, est disponible ici.

Frites garnies àla truffe de Sergio Herman

Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus chic, l'Atelier Frites de Sergio Herman propose une garniture plus luxueuse pour vos frites avec une mayonnaise à la truffe maison et du comté râpé.

Quelques astuces Pour un peu de folie, troquez les pommes de terre traditionnelles contre des patates douces ou des panais. En plus du cheddar, n'hésitez pas à ajouter d'autres fromages comme la mozzarella, la feta ou l'halloumi. Quelque chose de plus fort? Ajoutez alors du roquefort (sans modération). Ne lésinez pas sur les herbes aromatiques. De l'origan, du basilique, du thym ou du romarin frais et directement votre plat atteint le niveau supérieur. Bien souvent, de très bonnes garnitures se cachent dans votre frigo. Utilisez-les plutôt que de les mettre àla poubelle !

