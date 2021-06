Une glace en circuit ultracourt... Quoi d'autre pour l'été? Si comme nous, vous êtes disposés à enfiler des kilomètres pour avoir les boules, voici deux plans imparables

Les Lutins

Denis Kairet, fou de produits locaux, prône une approche "de la vache au cornet", le lait provenant de l'excellente ferme L'Herbagère à Flavion. A la base boulanger-pâtissier, l'artisan a remporté le titre de meilleur glacier de Belgique en 2016. Une distinction méritée pour cette tête chercheuse qui signe des créations aussi surprenantes que son sorbet fleur de lilas, ou son parfum fraise réalisé à partir de la production d'un agriculteur de la région d'Onhaye. 10, place Docteur Jacques, à 5520 Anthée. glacier-les-lutins.jimdofree.com/

Hoeve 't Alkeveld

Dédiée à la fois à l'agriculture et au bétail laitier, cette ferme propose un charmant raccourci "du producteur au consommateur" matérialisé par le biais d'un petit magasin.

© SDP

Un comptoir gourmand prolongé par un salon de dégustation et une chouette terrasse permettent de savourer les produits sur place. Outre les glaces artisanales aux parfums classiques (banane, pistache...), on teste d'autres produits du cru: yaourts, beurres, fromages, crêpes... 6, Steenbekestraat, à 9620 Zottegem. hoevetalkeveld.be

Denis Kairet, fou de produits locaux, prône une approche "de la vache au cornet", le lait provenant de l'excellente ferme L'Herbagère à Flavion. A la base boulanger-pâtissier, l'artisan a remporté le titre de meilleur glacier de Belgique en 2016. Une distinction méritée pour cette tête chercheuse qui signe des créations aussi surprenantes que son sorbet fleur de lilas, ou son parfum fraise réalisé à partir de la production d'un agriculteur de la région d'Onhaye. 10, place Docteur Jacques, à 5520 Anthée. glacier-les-lutins.jimdofree.com/Hoeve 't AlkeveldDédiée à la fois à l'agriculture et au bétail laitier, cette ferme propose un charmant raccourci "du producteur au consommateur" matérialisé par le biais d'un petit magasin. Un comptoir gourmand prolongé par un salon de dégustation et une chouette terrasse permettent de savourer les produits sur place. Outre les glaces artisanales aux parfums classiques (banane, pistache...), on teste d'autres produits du cru: yaourts, beurres, fromages, crêpes... 6, Steenbekestraat, à 9620 Zottegem. hoevetalkeveld.be