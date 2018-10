J'ai testé l'appli Too Good To Go, pour lutter contre le gaspillage alimentaire et manger moins cher

En matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, chacun y va de ses astuces domestiques. En matière de bons plans pour budgets serrés aussi du reste. L'appli Too Good To Go, débarquée il y a quelques mois en Belgique, possède l'avantage de combiner les deux. Et d'offrir la satisfaction de contribuer à un combat global.