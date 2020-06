Après une longue interruption, le CID, à Hornu, rouvre enfin ses portes avec une exposition des plus attendues de 2020 : Serial Eater. Food design stories.

Serial Eater. Food design stories est l'examen des trente dernières années, des débuts du food design - discipline visant à " analyser nos comportements, nos désirs et nos doutes en tant que mangeurs " - à nos jours. Et, comme de coutume au Grand-Hornu, l'événement s'avère être une installation hautement recommandable, qui répond aux questions d'hier et anticipe les enjeux de demain. Foodies et fans de design, à table !

Serial Eater. Food design stories, Centre d'Innovation et du Design au Grand-Hornu, 82, rue Sainte-Louise, à 7301 Hornu. cid-grand-hornu.be

© MARIJE VOGELZANG

