Carcasse à Coxyde, une étoile Michelin, est 8ème sur les "World's 101 Best Steak Restaurants". Un autre restaurant belge est lui aussi sur cette liste.

Dans cette liste, dévoilée il y a peu par Upper Cut Media House (qui établit aussi la liste des 50 meilleurs restaurants du monde), on retrouve deux restaurants belges. Le premier est le Carcasse, le restaurant du célèbre boucher Hendrick Dierendonck (et du chef Timon Michiels) situé à Coxyde. Il est classé à la 8ème place.

Dierendonck a une préférence pour la viande provenant de bovins qui ont déjà eu plusieurs petits. Cette viande, pleine de caractère, est affinée et finie sur du charbon de bois avant d'atterrir dans l'assiette. A noter que les steaks sont servis sans frites. En plus de son restaurant, Hendrik Dierendonck possède cinq boucheries dans le pays.

Le second restaurant à se retrouver sur cette liste est le Maven à Anvers. Il est lui classé 44ème et a comme spécialité le Wagyu, le fameux boeuf japonais. Ouvert en 2020, ce restaurant est durable et bénéficie de l'expertise du boucher renommé Luc De Laet.

Six critères ont été retenus par un panel de professionnels incognito pour figurer sur cette liste: la qualité de la viande (goût, terroir, caractère, persillade, découpe, préparation, tendreté), origine et sélection de la viande (maturation, origine, race), qualité de service et connaissance du produit, explication des découpes, réservations et apparence du restaurant. Au total, quelque 450 restaurants ont été visités dans le monde entier et la première place revient au restaurant Hawksmoor à Londres et la seconde au Don Julio situé en Argentine,

Dans cette liste, dévoilée il y a peu par Upper Cut Media House (qui établit aussi la liste des 50 meilleurs restaurants du monde), on retrouve deux restaurants belges. Le premier est le Carcasse, le restaurant du célèbre boucher Hendrick Dierendonck (et du chef Timon Michiels) situé à Coxyde. Il est classé à la 8ème place. Dierendonck a une préférence pour la viande provenant de bovins qui ont déjà eu plusieurs petits. Cette viande, pleine de caractère, est affinée et finie sur du charbon de bois avant d'atterrir dans l'assiette. A noter que les steaks sont servis sans frites. En plus de son restaurant, Hendrik Dierendonck possède cinq boucheries dans le pays.Le second restaurant à se retrouver sur cette liste est le Maven à Anvers. Il est lui classé 44ème et a comme spécialité le Wagyu, le fameux boeuf japonais. Ouvert en 2020, ce restaurant est durable et bénéficie de l'expertise du boucher renommé Luc De Laet.Six critères ont été retenus par un panel de professionnels incognito pour figurer sur cette liste: la qualité de la viande (goût, terroir, caractère, persillade, découpe, préparation, tendreté), origine et sélection de la viande (maturation, origine, race), qualité de service et connaissance du produit, explication des découpes, réservations et apparence du restaurant. Au total, quelque 450 restaurants ont été visités dans le monde entier et la première place revient au restaurant Hawksmoor à Londres et la seconde au Don Julio situé en Argentine,