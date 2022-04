Le monde est à l'arrêt depuis deux ans, mais les organisateurs de festivals (culinaires) et autres événements se préparent à repartir de plus belle. Voici six événements en Flandre qui méritent à coup sûr une visite et servent de prétexte pour une savoureuse excursion.

Antwerp Dinner

Sous la devise "nous sommes fiers de soutenir les personnes séropositives", plusieurs chefs anversois serviront un menu de premier ordre afin de récolter des fonds pour la recherche et la prévention du sida et du VIH. Les recettes seront à nouveau versées à SENSOA, à l'Institut de médecine tropicale et à Tomorrow4isibani. Le dimanche 24 avril, Viki Geunes, Seppe Nobels, Ingrid Neven, Gino Lemmens, Francesco de Candia, Tim Meuleneire, Dennis Broeckx et Olivier de Vinck seront au fourneau. Antwerp Dinner 2020 à la Foire d'Anvers a rapporté 112 134 euros et l'édition numérique de l'année dernière a rapporté 13 500 euros.

Dimanche 24 avril Plus d'infos et réservations via antwerp-diner.be.

Tour de Geuze

Les samedi 30 avril et dimanche 1er mai, les producteurs de Geuze du Pajottenland et de la vallée de la Zenne ouvrent leurs portes aux visiteurs. Les amateurs de bière du monde entier pourront faire connaissance avec la tradition brabançonne séculaire de la fermentation spontanée des bières. Les brasseries participantes sont Boon, De Cam, De Troch, Den Herberg, Lambiek Fabriek, Lindemans, Oud Beersel, Tilquin et Timmermans, Hanssens et Mort Subite.

L'accès est gratuit et les réservations ne sont pas nécessaires. Vous pouvez faire le tour à vélo ou avec votre propre voiture, ou vous pouvez réserver un siège dans l'un des autocars HORAL pour 19,50 euros par personne. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur horal.be..

Marathon des grandes brasseries

Le dimanche 8 mai, la cinquième édition tant attendue du marathon des grandes brasseries aura lieu. Duvel Moortgat, Brouwerij Bosteels et Brouwerij Palm & De Hoorn s'associeront une fois de plus pour offrir aux coureurs et aux marcheurs un parcours fantastique et de délicieuses bières.

Dimanche 8 mai Plus d'informations et inscriptions surgreatbreweriesmarathon.be..

Gent Smaakt

Du 26 au 29 mai, le centre-ville de Gand sera entièrement dédié aux plaisirs gastronomiques et aux découvertes délicieuses. Le festival culinaire Gent Smaakt s'étend cette année avec de nombreux nouveaux lieux, activités, ateliers, chefs et produits. La plus grande innovation de cette année est le restaurant pour enfants, où les enfants de 9 à 14 ans peuvent découvrir ce qu'est la gestion d'un restaurant. Dans l'hôtel de ville, vingt chefs gantois, renommés par le Gault & Millau, feront des démonstrations de cuisine pour les adultes, avec des résultats à déguster. Vous pourrez également retrousser vos manches dans la cuisine du Novotel, où des ateliers seront organisés tous les jours.

null © Gent smaakt

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai Toutes les informations, le programme et les inscriptions sont disponibles sur gentsmaakt.be..

Fourchette

Le festival culinaire Fourchette de Gand peut à nouveau avoir lieu après une pause forcée de deux ans. Le lieu est déplacé vers un site extérieur encore secret à Sint-Denijs-Westrem, mais le concept reste le même : en réservant leur billet, les gourmets choisissent entre deux menus de cinq plats et leur grand chef préféré. Ensuite, chaque visiteur peut enchaîner les plats à son rythme dans les cuisines ouvertes des chefs. Pour cette quatrième édition, l'organisation a pu faire appel aux chefs des restaurants étoilés Vrijmoed, Castor, Publiek, Souvenir, Oak du nouveau visage de la télévision Marcelo Ballardin et Carcasse de Hendrik Dierendonck. Les grands restaurants Rebelle, L'épicerie du Cirque, 't Vijfde Seizoen et Bar Bask participeront également, ainsi que les chefs pâtissiers Pierre Marcolini et Joost Arijs.

Du 4 au 6 juin. Les billets sont disponibles sur le site web thisisfourchette.beet coûtent 105 euros.

A l'Ostendaise Noordzeefestival

Pendant le week-end du 25 et 26 juin, la Zeeheldenplein d'Ostende deviendra la Mecque pour tous les amateurs de fruits de mer. Plus de vingt chefs d'Ostende travailleront avec des poissons de la mer du Nord. Plus frais que frais, car le poisson et les prises accessoires atterrissent dans votre assiette directement des filets des pêcheurs d'Ostende.

null © DR

L'entrée au festival de la mer du Nord A l'Ostendaise est entièrement gratuite. Pour un plat savoureux, vous payez 8 euros à chaque fois. Toutes les informations : www.alostendaise.be

