View this post on Instagram

Ca y est 🎉 ! Après un peu plus d’un an de développement, nous sommes hyper heureux de vous présenter officiellement Ecopoon, notre projet qui vise à commercialiser une gamme de couverts comestibles et 100% biodégradables. 🌱 Notre mission ? Aider tous les acteurs de l’HORECA au sens large dans leur transition vers le zéro-plastique avec un produit original et innovant. On a hâte de vous faire découvrir, d’ici quelques semaines, nos deux premiers produits : la petite cuillère et la cuillère-verrine ! A très bientôt !! Cyril & Maxime #couverts #zerowaste #zerodechet #ecology #durable #ecofriendly #environnement #écologie #edible #natural #circular #food #noplastic #ecopoon