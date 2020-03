La cuisine non transformée, pour un nouveau mode de vie: 3 recettes à savourer

Et si les aliments ultratransformés quittaient nos assiettes? Et si on les remplaçait par des produits complets, sains et réellement nécessaires à notre organisme? Il faut, en tous cas, prendre le temps d'essayer. Le livre Clean file un sacré coup de pouce.

© BEATRIZ DA COSTA

Certes, depuis un moment, les livres de cuisine nous assomment tous avec les mêmes arguments: il faut manger végé, bio, healthy, léger, durable, green ou végan, au risque de voir notre corps - voire le monde - courir à sa perte. A deux doigts d'être noyé dans la masse, le livre Clean a pourtant attiré notre attention par sa philosophie moins "branchée", proposant un vrai menu de réflexion. Son postulat: nos assiettes sont remplies de toxines, d'arômes artificiels, de graisses saturées, d'hormones ou de glucides qui ne sont pas du tout nécessaires à notre organisme. Et qui, au passage, augmentent les risques de développer des troubles du métabolisme, des cancers ou du surpoids. La solution ? Bannir les produits ultratransformés afin de privilégier une alimentation 100% naturelle, en remettant les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres ou les bonnes graisses au centre de notre mode de vie. N... Certes, depuis un moment, les livres de cuisine nous assomment tous avec les mêmes arguments: il faut manger végé, bio, healthy, léger, durable, green ou végan, au risque de voir notre corps - voire le monde - courir à sa perte. A deux doigts d'être noyé dans la masse, le livre Clean a pourtant attiré notre attention par sa philosophie moins "branchée", proposant un vrai menu de réflexion. Son postulat: nos assiettes sont remplies de toxines, d'arômes artificiels, de graisses saturées, d'hormones ou de glucides qui ne sont pas du tout nécessaires à notre organisme. Et qui, au passage, augmentent les risques de développer des troubles du métabolisme, des cancers ou du surpoids. La solution ? Bannir les produits ultratransformés afin de privilégier une alimentation 100% naturelle, en remettant les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres ou les bonnes graisses au centre de notre mode de vie. Non pas pour "maigrir" ou "soigner la planète", mais bien pour revenir à l'essentiel. Les premières pages de l'ouvrage rappellent donc poliment les méfaits des denrées pré-emballées ou bourrées d'additifs, avant de démontrer que, dans le fond, "il n'est pas si difficile de manger naturel". Ici, la longue liste des aliments qui peuvent constituer la base d'un mode de vie "clean". Là, des suggestions pour remplacer quelques habitudes industrielles par des préparations maison plus pertinentes. Exemples? Le combo chips & guacamole devient une tartine à l'avocat et aux graines germées de haricots mundo, tandis que l'english breakfast se mue en oeufs brouillés à l'indienne. Même les boissons "alternatives" sont de la partie: eau de safran ou de céleri, spritz au vinaigre de cidre, kéfir à l'orange ou smoothie au thé. Il va sans dire que toutes ces belles idées sont accompagnées de recettes détaillées et de conseils pour ne pas se laisser déborder par l'(apparente) ampleur de la tâche.

