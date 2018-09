La cuisine vraie et traditionnelle de Michel Borsy (+ recette)

Michel Borsy fait partie des chefs qui ont roulé leur bosse au fil de nombreux établissements qui défendent haut et fort la gastronomie bruxelloise. On l'a vu entre autres chez Bon Bon - en compagnie de Christophe Hardiquest -, Rouge Tomate - aux côtés d'Alex Joseph - et au bistro Gaspar - où il était seul aux commandes. Il est devenu une référence, une source d'inspiration pour les jeunes cuisiniers.

...