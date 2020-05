La brasserie artisanale bruxelloise lance sa Lust 4 Life, IPA à l'avant-goût d'été, pour célébrer notre soif de vivre, et la fin imminente du lockdown.

Depuis le 13 mars minuit, les brasseries artisanales souffrent, elles qui écoulent 95 % de leur production dans les cafés, bars et restaurants qui ont ce soir-là, tiré leur rideau pour une durée indéterminée. Alors, si ce n'était pas encore le cas, certaines d'entre elles ont rapidement organisé des systèmes d'achats et livraisons à domicile, pour tenter de réduire la casse.

Brussels Beer Projet n'a pas perdu son temps non plus, profitant du confinement pour penser à la joie du déconfinement, en créant la Lust 4 Life, sorte d'ôde brassicole à la joie de vivre.

Elaborée à partir de houblons 100% belges, cette Hazy Belgian Session IPA est légère (4,3 %), et déploie des arômes d'ananas, de citron avec une touche de noix de coco.

Brassée pour nous rappeler que les beaux jours sont devants nous

Pour la découvrir en vrai, rendez-vous sur le eshop de Brussels Beer Project

