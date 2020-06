Et si on passait un peu plus de temps derrière les fourneaux? Objectif: oser ces plats qui exigent patience et précision. Souvent, le secret réside dans les détails... que voici.

SAUCE BARBECUE

SAUCE BARBECUE RIBS 1. La veille, préparer la sauce barbecue afin qu'elle soit parfaitement savoureuse le jour J. Pour cela, mettre tous les ingrédients dans une casserole et cuire à feu doux pendant 10 min. Veiller à ce que le sucre soit bien amalgamé. Laisser refroidir. 2. Placer ensuite les ribs dans un grand plat adapté à une cuisson au four. Les badigeonner de sauce barbecue au moyen d'un pinceau. Filmer et placer au réfrigérateur le temps d'une nuit. 3. Sortir le plat une heure avant d'entamer la cuisson des ribs. 4. Chauffer le four à 100 °C. Pendant ce temps, verser 10 cl de jus de pomme (au cours de la cuisson, celui-ci va se transformer en vapeur et permettre à la viande de confire sans dessécher) sur les ribs (attention à disposer le côté "os" au-dessus). Couvrir le plat avec du papier d'aluminium.5. Une fois les 100 °C atteints, faire cuire pendant 2 heures. 6. Sortir le plat, répandre le reste du jus de pomme et remettre au four pour 2 heures.7. Oter le papier alu, retirer la graisse fondue et retourner les ribs (afin que les os soient cette fois en dessous). Sans le papier, la partie extérieure de la viande va légèrement sécher en absorbant la sauce barbecue). Faire cuire 45 min. Retourner une nouvelle fois les ribs et enfourner pour une dernière session de 45 min. Saler et poivrer en sortant du four.