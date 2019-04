La recette du toast aux champignons du Pain Quotidien

Aurélie Wehrlin Journaliste levifweekend.be

Depuis son origine, il y a presque 30 ans maintenant, le Pain Quot' comme on a tendance à l'appeler, propose une carte très végétale, bio et saine. Des lignes de conduite qui rejoignent désormais l'air du temps en cuisine. Du coup, l'enseigne se fait encore un peu plus healthy avec son breakfast bowl, son crunola, l'utilisation de superfood, ou la vente d'eau de bouleau, pour ne citer que quelques exemples. Pour l'heure, le Pain Quotidien nous livre sa recette du toast aux champignons, pour qu'elle devienne, qui sait, votre pain quotidien.

© DR