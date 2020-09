On vous présentait ce projet de brasserie-boulangerie circulaire il y a quelques mois. Dimanche, vous pourrez être parmi les premiers à y goûter.

En juin dernier, alors qu'il venait de remporter haut la main le Prix du Public de la compétition greenlab.brussels, nous vous présentions le projet de boulangerie-brasserie circulaire et locale baptisée Janine, et porté par deux frères et deux couples très motivés.

Après un été à expérimenter, visiter des lieux pour établir leur brasserie et leur boutique-atelier, les voici de retour pour faire goûter au public leur toute première bière, baptisée la Rock'n'Carole. Fidèle à l'ADN de ce projet, cette American Bread Ale, est une bière blonde brassée à base de pain invendu. Légèrement trouble, très arômatique, au goût fruité et légèrement amer. Une nouvelle venue dans les productions de microbrasseries belge, que vous pourrez la déguster, en avant première au cours du Bucolic Festival, ce dimanche, au Parc Royal.

Bucolic Festival, Pop up Bar & Talk, dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 19h, au parc Royal de Bruxelles. Toutes les infos sur page Facebook de l'évènement.

