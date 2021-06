Les premiers maatjes de la saison sont arrivés à Ostende le 16 juin dernier. Voici quelques recettes originales pour en profiter.

La recette de bouchées apéritives à base de maatje de Sang-Hoon Degeimbre

La recette de Maatjes à l'huile de pourpier et sauce aux rollmops

On les pêche entre la mi-mai et la mi-juillet, et le premier tonnelet de harengs nouveaux de la saison 2021 à cette fois été offert au centre de vaccination d'Ostende en remerciement pour le travail du personnel pendant la pandémie de coronavirus. Cette année, les maatjes sont de bonne qualité cette année avec un pourcentage de graisse de 20%.Il se mange cru et salé, voici quelques recettes pour les déguster.