Après le lait de soja, d'amande et d'avoine, une startup suédoise lance le lait de pomme de terre

De plus en plus de personnes cherchent des alternatives au lait de vache. Il y a quelques années encore, ils avaient généralement le choix entre le lait de soja et le lait de riz, mais aujourd'hui, les boissons lactées d'origine végétale fabriquées à partir d'autres produits conquièrent rapidement les rayons des supermarchés. Amande, noix de coco... De nombreuses aliments peuvent subitement être transformés en lait.

Sympathique, mais beaucoup de ces matières premières exotiques font des nombreux kilomètres pour nous parvenir. C'est dommage, surtout pour les consommateurs qui préfèrent réduire leur consommation de lait de vache pour des raisons écologiques. La start-up suédoise Veg of Lund propose désormais une nouvelle solution à ce problème : du lait fabriqué à partir de pommes de terre.

Le lait de pomme de terre suédois, vendu sous la marque Dug, se décline en différentes variantes : original, version barista et variante non sucrée. Il n'est pas encore disponible en Belgique, mais peut être livré dans notre pays.

Autres boissons lactées végétales à base de produits locaux : Lait d'avoine

Lait d'épeautre

Lait de noisette

Lait de chanvre

