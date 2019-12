Le Brésil se tourne vers le cacao fin

Pour pouvoir poursuivre leur activité, les producteurs brésiliens accordent de plus en plus d'importance au cacao de spécialité "fine ou flavor", plus exigeant, mais qu'un rapport de la Banque mondiale de juillet 2019 présente comme "une niche prometteuse pour obtenir des prix plus élevés" pouvant aller jusqu'à "deux ou trois fois le prix du cacao classique".