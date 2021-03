Expert ès flacons, Bruno Vanspauwen décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il prend le chemin... du chenin.

Le chenin blanc est un cépage plus festif qu'il en a l'air: on en fait des vins aussi bien effervescents que secs, doux ou même liquoreux. Il peut donc être servi de l'apéritif au dessert, en passant par l'entrée et le plat. Autre trait de caractère: il donne vie à des breuvages généreux, harmonieux, à la texture onctueuse, voire veloutée. Des liquides profonds et complexes, pourvus d'une fraîcheur agréable qui les empêche de développer une certaine lourdeur. Mieux: les vins de chenin blanc vieillissent très bien. Les doux peuvent mûrir jusqu'à 30 à 40 ans. Saveurs et textures deviennent alors mielleuses, tout en conservant leur acidité. Le vin de chenin blanc est "gastronomique", idéal pour les occasions spéciales. Les flacons jeunes, plus légers, s'accordent parfaitement avec du poisson, tandis que les versions plus chères - ou plus vieilles - seront servies avec de la viande d'agneau ou de porc, de la volaille ou du gibier à plumes. Les secs et mi-doux, eux, accompagneront à merveille un plateau de fromages (à pâte persillée inclus!), tandis que les doux se marieront avec des desserts fruités. Autre suggestion: associer du chenin blanc, de préférence sec ou mi-doux, à du foie gras ou du pâté. On est clairement face au cépage le plus célèbre de la région de la Loire, où certains vignobles n'ont d'ailleurs d'yeux que pour lui. Cependant, il est également très apprécié en Afrique du Sud où d'excellents vins en sont produits.