Le chocolat dans tous ses états à Bruxelles (en images)

Noir, lait, blanc, blond et désormais... rose, les organisateurs souhaitaient cette année mettre en valeur les nombreuses variétés du chocolat et son infinie diversité de goûts, tout en insistant sur son caractère naturel.

Le traditionnel défilé de 15 robes en chocolat a été dévoilé en avant-première le soir de l'inauguration, le 21 février, et sera organisé tous les jours à 17h00. Chocolatiers et couturiers se sont unis sur le thème de la nature. L'on retrouvera notamment parmi les duos Frederic Blondeel, élu "Chocolatier de l'année 2018" par le Gault&Millau et le designer péruvien Ricardo Davila.

Des démonstrations de recettes seront aussi proposées par de grands chefs (Christophe Hardiquest du Bon Bon**, Damien Brunet de La Buvette, Karen Torosyan de Bozar Brasserie*...) et maîtres chocolatiers (Pierre Marcolini, Arnaud Champagne) toutes les heures sur le podium du Pastry Show, ainsi que des conférences et des ateliers gourmands. Le stand de l'Institut Roger Lambion proposera également aux visiteurs des démonstrations en continu.

Les alliances bière et chocolat seront cette année encore mises à l'honneur, ainsi que la nouvelle génération de talents et la photographie culinaire. Enfin les enfants ne sont pas oubliés, puisque l'espace Chocoland leur sera dédié avec des ateliers prévus.

A l'échelle mondiale, le Salon du chocolat représente 10,6 millions de visiteurs répartis sur 229 éditions, organisées dans 16 pays. Quinze salons du chocolat ouvrent leurs portes chaque année à travers le monde. L'édition bruxelloise de 2018 avait attiré 25.000 gourmands.

Le chocolat rose "Ruby", développé par Callebaut, y avait été présenté en avant-première. En fin de salon, certains chocolats invendus avaient été offerts au CPAS de la Ville de Bruxelles.